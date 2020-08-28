أخبار مصر | الأوقاف: انظباط المصلين في أول صلاة جمعة يدل على رقى الشعب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: انظباط المصلين في أول صلاة جمعة يدل على رقى الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كنا نعول على مدى انضباط الشعب وثقافته لتقبل التعليمات التي وضعتها الوزارة لعودة الحياة للمساجد، لافتا أن النفس البشرية لا تتقبل أى أوامر أو تعليمات محددة.

وأضاف، الجميع اليوم كان على قدر المسئولية ومدى انضباط المصلين يدل على رقى وتحضر المواطنين خوفا من حدوث انتكاسة وعودة انتشار الوباء في البلاد بعد السيطرة عليه.

واختتم، على الشعب المصري أن يتحلى بالأمل ولكل ضائقة انفراجه فلا يأس مع الحياة وكل إنسان بلا أمل لا يعيش صافي النفس لذلك أعكينا قبلة الأمل للمواطنين من خلال خطبة الجمعة اليوم.

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وفي سياق منفصل، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة.

كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

توجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا.