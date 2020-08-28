شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو «الياسيمن» يستغيثون من ركود المحصول وعدم تصديره بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية شهر أغسطس من كل عام، كانت قرية «شبرا بلولة» والقرى المجاورة لها تتحول إلى خلية نحل، ترى المزارعين ما بين كهل تخطى الستين عاما وفتاة عشرينية وشاب ثلاثينى وأطفال دون العاشرة، يتنقلون بخفة بين أشجار الياسمين القصيرة، يقطفون الزهرة ناصعة البياض بحرص ويجمعونها داخل «جرادل» بلاستيكية، يحاولون كسر عملهم الشاق بغناء بالفولكلورات الشعبية، إلا أن هذا العام تغير المشهد كثيرا بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في إحداث ارتباك في حركة التصدير والأسواق الخارجية.

على بعد ما يقرب من 92 كيلو مترا من محافظة القاهرة، تستقبلك روائح الياسمين من داخل الحقول الخضراء، حيث عاصمة الياسمين، كما أطلق عليها زوارها، ترتبط كل بيوت القرية بالياسمين، أطفالا ونساء وشيوخا، بدءا من زراعته مرورا بجمع الزهر، وانتهاء بالمصنع الذي يستخلص العجينة.. هنا قرية «شبرا بلولة» التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية والشهيرة بـ«مملكة إنتاج العطور في مصر».

أحمد ذكرى، أحد أبناء القرية توارث مهنته أبا عن جد خاصة أنها لا تكلفه الكثير إضافة إلى أن محصولها مربح مقارنة بالمحاصيل الأخرى، وقال: «قريتنا تعد القرية الأولى في مصر التي احتكرت زراعة الياسمين وأبدعت في إخراج العشرات من الروائح العطرية المتميزة، وتصديرها إلى الدول التي تصنع العطور، منها فرنسا وأمريكا، وإنتاجنا من الياسمين لا ينقطع طوال ستة أشهر من السنة تبدأ في شهر يونيو وتنتهى في شهر ديسمبر».

جمع زهر «الياسمين» يحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة ومدربة، لأنهم يقومون على جمع الزهرة قبل أن تذبل، وتحتاج الشجرة طوال السنة إلى رعاية وتسميد وتقليم، تبدأ من شهر سبتمبر، حتى شهر مايو من العام الذي يليه، ويختلف عن أي محصول آخر، فخدمته أقل مقارنة بالمحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى خدمة أكبر إضافة إلى الأسمدة والكيماوى، فالياسمين لا يحتاج سوى الرى كل 15 يوما، والرش بجانب أنه يحتاج إلى كيماوى أول زراعته، وبالنسبة لـ 3 قراريط تحتاج إلى شيكارتين نترات وسوبر حتى تصبح زهرة الياسمين كبيرة ولونها أبيض ناصعا.

تعتمد الآلاف من الأسر المقيمين بمحافظة الغربية على جمع زهرة الياسمين، باعتباره رزقهم الموسمى فينتظرون جمع المحصول من كل عام، إلا أنه اشتكى عدد منهم انخفاض يوميتهم في جمع الياسمين، الأمر الذي يدفع بعض الفلاحين إلى الغش وخلط الزهر بالماء لزيادة وزنه، وهو ما يؤثر على جودة العجينة النهائية.

محمود مسعد أحد الأهالى تحدث عن يومه في جمع الياسمين، وقال: «نقوم بجمع أزهار الياسمين من الساعة الثالثة فجرا، لمدة 4 ساعات كاملة، ونجمعها داخل جرادل بلاستيكية أو أقفاص خشبية، ثم نقوم بوزنها عند وسيط صاحب مصانع العطور، والعام الماضى كنا نتقاضى 30 جنيها فقط عن كيلو الياسمين الواحد، فثلاثة قراريط نجمع منها كيلو ياسمين واحدا، لذلك فنحن نعانى من المقابل المادى للجمع، بالرغم من أن المزارع هو العامل الأساسى في جمع المحصول وبدونه لن يكون هناك محصول».

لا تضم قرية «شبرا بلولة» حقول زهر «الياسمين» فقط، وإنما تضم القرية التي يقطنها حوالى 55 ألف نسمة حسب الإحصائيات الرسمية مصانع لإنتاج العطر الخام، في حين يصل حصاد القرية من الحقول الطبيعية للزراعة بشكل يومى ما يقرب من 10 أطنان صافية من الزهور.

السوق المحلية ليس لها مكان داخل قرية «شبرا بلولة»، ويعتمد أًصحاب المصانع على تصدير العطر الخام لاستكمال باقى مراحله في الخارج، وبالأخص فرنسا التي تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستيراد.

وأوضح عادل الغندور، خبير نباتات الزينة، أن صناعة العطور في فرنسا تعتمد على المادة الخام المستخلصة من زهر «الياسمين» في مصر، إلا أنه لابد من تطوير الصناعة لأن عطر الياسمين يعد خلطة من زيوت أخرى تأتى من الهند، لذلك فأنت تمتلك نسبة واحدة فقط في خلطة العطور.

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وأكد عامر محمد الشيخ، أحد أًصحاب مصانع العطور بمحافظة الغربية، أن المحصول «اترمى» على الأرض هذا العام، واضطر أصحاب المصانع إلى تخزين المادة الخام للياسمين لحين فتح الأسواق الخارجية مرة أخرى.

وأوضح عامر أن ما حدث هذا العام مع الياسمين أحد النباتات العطية «خراب بيوت» لأصحاب المصانع والفلاحين في آن واحد، فصاحب المصنع خزن المادة العطرية لأجل غير معلوم أما الفلاح البسيط الذي ينتظر الموسم كل عام اضطر إلى العمل بيومية أقل عن المعتاد لسد جوع أطفاله.

وناشد عامر الدولة سرعة التدخل ودعم المحاصيل العطرية في ظل استمرار أزمة كورونا، وغلق العديد من منافذ التصدير وتصنيفها محاصيل استيراتيجية مهمة لأنها تدخل العملة الصعبة إلى الدولة.

من جانبه، أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن كورونا لم تؤثر على المحاصيل العطرية فقط، وإنما أثرت على جميع المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن المحاصيل العطرية لها طبيعة خاصة في الزراعة وطرق التسويق في ظل غياب الإرشاد الزراعى، الأمر الذي يحد من التوسع في زراعتها، خاصة في ظل وجود عدد محدود من المصانع الخاصة بها فيصدر المحصول خامًا ويعود ربح ضعيف على المزارع.