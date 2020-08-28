شكرا لقرائتكم خبر عن فرق ثابتة ومتحركة لتسجيل مواطني أسوان بـ«التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، سعى المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع وزارة الصحة، من خلال فرق ثابتة فى الوحدات الصحية وأخرى متحركة توزع على المنشآت والمبانى الحكومية، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة. وقال المحافظ إنه ستتم الاستعانة بـ456 رائدة ريفية وعقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى حتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة، مع صرف العلاج مجانا.

وفى السياق نفسه، ترأس الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، اجتماعا مع الدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ورؤساء المراكز والمدن لاستعراض الخطة المستقبلية لنشر الفرق الثابتة والمتحركة لإنهاء التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد.