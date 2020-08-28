شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن تعثر دمج مقترحات الدول الثلاث حول «سد النهضة» في مسودة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، تعثر دمج مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا في مسودة واحدة حول سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني، إن الجلسة انعقدت بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث على مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاث.

وأضاف: «خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاث تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث».

وتابع قائلًا: «بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاث».

وقال «عباس» إن «السودان شارك في الجلسة بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة».

وتواصلت، الجمعة، المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد وزير الري والموارد المائية التاكيد على أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية، وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

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وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي، كما سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث لمخاطبة رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد.

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي.