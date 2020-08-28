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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: 600 ألف مصلي أدوا «الجمعة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلنت مديرية اوقاف القليوبية ان مساجد المحافظة المخصص لها اداء صلاة الجمعة استقبلت نحو 600 الف مصلي، بعد تعليقها اكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.
واشارت المديرية، في بيان لها اليوم، انها خصصت 2000 مسجد على مستوى المحافظة، ما بين مسجد جامع ومسجد كبير، لاستقبال المصلين.
وتجدر الاشارة إلى ان مديرية الاوقاف شددت على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.
فيما شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أول صلاة للجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والامنية بالمحافظة.
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