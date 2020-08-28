شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية ونائبه لمتابعة النظافة وإزالة الإشغالات في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة داخل مدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، رافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعلي امام نائب رئيس مجلس مدينه بنها.

شملت الجولة، متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع فريد ندا وكورنيش الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

ووجه المحافظ بإلاستمرار في ازالة الإشغالات اسفل كباري المنصوره وايضا على طريق الرياح التوفيقي حيث تم تحرير محاضر اشغالات للباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشوه الوجه الحضاري للمدينه.

وشدد المحافظ على نائب رئيس مدينة بنها بإستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق مع إستمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري.

محافظ القليوبيه ونائبه في جوله مفاجئه لمتابعه منظومه النظافه وازاله الاشغالات بمدينه بنها

محافظ القليوبيه ونائبه في جوله مفاجئه لمتابعه منظومه النظافه وازاله الاشغالات بمدينه بنها

محافظ القليوبيه ونائبه في جوله مفاجئه لمتابعه منظومه النظافه وازاله الاشغالات بمدينه بنها

محافظ القليوبيه ونائبه في جوله مفاجئه لمتابعه منظومه النظافه وازاله الاشغالات بمدينه بنها