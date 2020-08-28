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ممثلة أمين عام الأمم المتحدة بليبيا تصل القاهرة لمناقشة تطورات الأزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مساء اليوم ستيفاني وليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين المصريين ومناقشة تطورات الأزمة الليبية.

 

وكانت الأطراف الليبية قد أعلنت وقف إطلاق النار قبل أسبوع، في استجابة لإعلان القاهرة الذى أطلقه قبل أكثر من شهرين الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة داخل ليبيا.

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ومن المقرر أن تناقش وليامز في القاهرة سبل دفع العملية السياسية وانهاء الصراع مع مسئولين مصريين، في محاولة لرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

 

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