شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم يعلن منحة دراسية شاملة لنجل الشهيد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن منحة دراسية شاملة لنجل الشهيد المنسى بمدرسة الأكاديمية، حيث تم تكريم حمزة أحمد المنسى، مشيراً إلى أن الشهيد المنسى رمز من الرموز الهامة في مصر، مشيدا بدور الدراما في إبراز هذه الشخصيات.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن العلمين الجديدة مدينة هامة على خريطة السياحة الدولية، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.

وتابع: "نتوقع ارتفاع التعداد السكاني بمصر إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050"، موضحا أنه كان لابد من التوسع بالمدن الجديدة لمواجهة الكثافة السكانية.