شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى يشيد بالحركة الاقتصادية في قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه سيتم إعادة توطين صناعات متعددة في محور قناة السويس، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضى بخطى ثابتة نحو مشروعات كبرى.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن الحركة الاقتصادية بقناة السويس تشهد أزهى عصورها الآن، مردفاً: "نراهن على خلق فرص عمل مستدامة بمحور قناة السويس الفترة المقبلة".
وأكد أن حركة التجارة العالمية الأكثر تضرراً من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الممر الملاحى الأهم على مستوى العالمى.
وأوضح أن قناة السويس جاذبة للخطوط الملاحية الدولية رغم التحديات التى تواجهها، لافتاً إلى أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية في مصر والرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا به.
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