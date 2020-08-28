شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشيد بالتزام كافة المساجد بالإجراءات الوقائية في صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، صور لاحتفالات الأهالى فى محافظة الجيزة بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، حيث قام عدد منهم بتوزيع وجبات ساخنة على المصلين والمارة أمام المساجد احتفالا بعودة صلاة الجمعة.

وفتحت جميع المساجد الكبرى والجامعة فى القاهرة والمحافظات أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، بعدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك بعد نحو 20 أسبوعا من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا.

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني طى بالوزارة، التزام المساجد بالضوابط والإجراءات الاحترازية كما التزم المصلون بهذه الضوابط حيث حرص كل مصل على ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المصريين بفتح المساجد لصلاة الجمعة قائلاً:"فتح المساجد لصلاة الجمعة هو عيد لكل المصريين ونسأل الله الا يحرمنا من بيوته مرة أخرى".

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وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة، أنه يناشد جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية حتى يتم الفتح الكلى للمساجد.

وخلال خطبة الجمعة، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأمل الحقيقي المبنى على العمل والأخذ بالأسباب، ويقول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا"