شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من أحمد طنطاوي لعدم ارتدائه الكمامة في صلاة الجمعة.. والنائب يرد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق- قلين، في غضب عدد من الأهالي لعدم التزامه بالإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وعدم ارتدائه الكمامة أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.
وقال النائب أحمد طنطاوي لـ«المصري اليوم» أنه ملتزم بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من تطهير وتباعد إجتماعي وغيرها، لكنه لديه عذر صحي يمنعه من ارتداء الكمامة، لأنه حينما يرتديها تقل نسبة الإكسجين، على حد قوله.
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