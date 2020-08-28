شكرا لقرائتكم خبر عن «الصبر على البلاء» في خطبة الجمعة بـ«6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الشيخ السيد الكيلانى، في خطية الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبرار في 6 أكتوبر بالجيزة، إلى الصبر على البلاء أسوة بنبى الله ايوب عليه السلام الذي ظل صابرا محتسبا لسنوات طويلة إلى أن دعا الله لرفع البلاء.
واستعرض «الكيلانى» بلاء سيدنا يونس في بطن الحوت في ظلمة الليل حتى لجأ إلى الله فنجاه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين، ودعا إلى ورفع الغمة على الامة.
وأدى مئات المصلين الصلاة في ظل اجراءات احترازية مشددة متمثلة في إرتداء الكمامة الواقية والالتزام بالمسافات المحددة فضلا عن سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلى في الخطبة التي استغرقت نحو 10 دقائق ليتم اغلاق المسجد عقب الصلاة ب5 .
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