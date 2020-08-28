شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بني سويف يتبرأ من صور دعم مرشح «الشيوخ»: «اُلتقطت خلسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، إن الصور التي انتشرت مؤخرًا وتظهره كداعم لمرشح حزب «مستقبل وطن» بجولة الإعادة بمجلس الشيوخ ألتقطت «خلسة» اثناء مشاركته في مبادرة شبابية لتشجير وتزيين شوارع أحد أحياء المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، في بيان، أنه «نظرا لما تداولتة صفحات التواصل الاجتماعي من صور تجمع بين اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة بني سويف وبعض الشباب واحد المرشحين المقرر له الدخول في جوله الاعادة، فقد حضر إلى مقر الوحدة المحلية بعض الشباب الذين أبدوا رغبتهم في زراعة بعض الأشجار بحى الزهور مساهمة منهم في تزيين الشوارع».

وأضاف البيان: «رحب رئيس مجلس مدينة بنى سويف بالمبادرة، وأثناء حضور رئيس مجلس المدينة لمشاركة الشباب في زراعه الاشجار فوجئ بمرشح حزب مستقبل وطن بالحضور فجأه، وتم التقاط تلك الصورة خلسة، ووقتها اعتذر رئيس مجلس المدينة عن الاستمرار وانصرف فورا وبعدها فوجئ بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي».

وواصل البيان: «تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف أنها لا تشارك في أي عمل سياسي حسب تعليمات مجلس الوزراء وأنها تقف على الحياد، وهذا توضيح لما حدث».

وتسببت تلك الصور في غضب رواد صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مطالبين الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتحقيق في الواقعة أسوة بما تم، الأسبوع الماضي، مع إحدى موظفات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كان محافظ بني سويف أصدر قرارًا في 9 أغسطس الجاري، يحمل رقم (1016) لسنة 2020 تتضمن مادته الأولى «إيقاف رحاب محمد صلاح مدير إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات معها أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الراتب خلال مدة الوقف».

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وتضمنت الديباجة التمهيدية من قرار المحافظ، أنه جاء بناءًا على مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بشأن قيام مدير إدارة الشباب والرياضة بالمديرية بمخالفة واجبات الموظف العام المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية على النحو الوارد تفصيلًا بالمذكرة.