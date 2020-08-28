شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات أمنية واحترازية.. أقباط الدقهلية يحتفلون بعيد الشهيد مار جرجس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة، احتفلت قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بعيد القديس الشهيد مارجرجس بالدير المسمى بإسمه بالقرية، وحرص الدير على إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والطبية في الكنيسة وزيارة المناطق الأثرية والدينية بحضور الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب الباباوى للدير والأنبا صليب مطران ميت غمر وبلاد الشرقية، والقمص مكارى غبريال مسؤول الدير ولفيف من الكهنة.

ومنعت مديرية أمن الدقهلية إقامة الخيام والتجمعات هذا العام خوفا من إنتشار فيروس كورونا، وسمحت بالزيارات اليومية من الساعة السابعة كما فرضت إجراءات أمنية مشددة ونشرت البوابات الإليكترونية على مداخل الكنيسة، للكشف عن المعادن أو الأسلحة، كما نشرت الكنيسة أفراد الكشافة من الفتيات لتفتيش حقائب السيدات بالإضافة للأولاد لتعرف على زوار الدير ومتابعة تصاريح الزيارة، بالإضافة لنشر سيارات المطافى وضباط الشرطة والأفراد للتأمين من بداية مدخل القرية وحتى مدخل الدير مع منع دخول أو توقف السيارات بمحيط الدير.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية امن الدقهلية توزيع التأمينات على مدار الساعة خلال مدة الإحتفالات والتى تم اقتصارها على الزيارات اليومية بأعداد قليلة لتحقيق التباعد الإجتماعى وتحقيق نسبة ال 25 ٪ للحضور داخل الكنائس.

ورصدت «المصرى اليوم» مظاهر الإحتفالات داخل القرية والدير حيث فتحت محلات القرية ابوابها امام الزوار لشراء الإطعمة والحمص وخلافة بينما منع الدير إقامة الباكيات الخاصة بالمولد والتى كانت تقام كل سنة لتنشيط حركة البيع والشراء، وعلى أبواب الدير قام أفراد الكشافة بقياس درجات الحرارة لجميع الزوار ومنعوا دخول أي شخص يظهر ارتفاع في درجة حرارته، كما قام آخرين من الكشافة بوضع الكحول على الأيدى لتطهيرها قبل الدخول للدير والكنيسة وللمزارات، بينما حرص جميع اللحضور على زيارة كنيسة مار جرجس واشعال الشموع وأخذ البركة من زراعه الموجودة داخل الكنيسة.

وأقام الدير قداسات يومية برئاسة الأنبا مرقس والأنبا صليب وفرض الدير اجراءات التباعد داخل الكنيسة حيث تم وضع علامات لجلوس المصلين ووقوفهم على مسافات أثناء القداس وخلال الزيارات.

وفى المساء أقام الدير تسبحة العشية ورفع البخور وصلوات العشية لبدء مراسم وضع الحنوط على ذراع مارجرجس بحضور عدد قليل من الشعب، ويتم خلالها تطويب ذراع مارجرجس بالحنوط وهى عبارة عن أعشاب عطرية وعطور مميزه يتم خلطها جيدا قبل مسحها على الأنبوب الموجود فيها ذراعه من الخارج وكذلك على الصليب والأيقونات وخلال ذلك يقوم الكهنة والشماسين والحضور بترديد الألحان والترانيم والتمجيدات الخاصة بالقديس مارجرجس.

وقال الأنبا مرقس لـ«المصرى اليوم»: «الكنيسة تلتزم بجميع الإجراءات الإحترازية وتم توفير وسائل الأمان والتطهير لجميع العاملين بالدير والكنيسة وكذلك الكشافة والآباء الكهنة وتم التشديد على المواطنين بضرورة الدخول للمكان بالكمامات حرصا على صحتهم وأمانهم».

وقال القمص مكارى غبريال، مسؤول دير مار جرجس، إن الأمن منع الخيام المعتادة والتجمعات لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا ولكنهم سمحوا لنا بالزيارات اليومية بسبب المكانة الخاصة لإحتفال عيد الشهيد مار جرجس عند المسيحيين والذين يأتون له من مختلف محافظات مصر ولذلك حددنا مواعيد للزيارات واعداد محددة بكل زيارة بالتنسيق مع الكنائس الأخرى وبدأت الإحتفالات منذ اسبوع وتنتهى بالليلة الكبيرة، الجمعة.

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وأشار إلى اتباع الإجراءات الإحترازية والطبية منذ دخول بوابة الدير من خلال افرلد الكشافة التابعين للكنيسة حيث تم تقسيمهم على مجموعات وكل مجموعة لها مهمة محددة بدءا من قياس درجات الحرارة وتوزيع الكحول والمطهرات وتحقيق التباعد الإجتماهى داخل الدير والكنيسة والمزارات، كما يتم تطهير الكنيسة وساحة الدير بالكامل بالمطهرات عقب انتهاء الزيارات يوميا.

يذكر أن الشهيد مار جرجس من اهم القديسين لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويقام له عدة احتفالات في عدد من محافظات مصر ولكن احتفال ميت دمسيس له طابع خاص ويحضره الآلاف من المواطنين سنويا وهو يواكب عيد تكريس كنيسته بالدير ويتم خلالها تطويب ذراعه بالحنوط.

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية

الأقباط يحتفلون بعيد الشهيد مارجرجس بالدقهلية