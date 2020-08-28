شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتبة الدولة» التونسية تستقبل السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، الجمعة، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية في تونس، نبيـــل ريـــاض حبشـي غطّاس، الذي أدى لها زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا.

وعبّرت كاتبة الدولة التونسية للسفير نبيل حبشي، خلال اللقاء، عن تقديرها للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير المصري في تونس عن شكره وامتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية، ما مكّنه من أداء مهامه على أحسن وجه.