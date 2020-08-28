شكرا لقرائتكم خبر عن عَوْدٌ حميدٌ لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» فرحة المصلين في القاهرة والمحافظات بأداء أول صلاة جمعة في المساجد بعد توقفها نحو 5 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوروونا، حيث شهدت المساجد إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين حرصوا على الالتزام بضوابط إقامة الصلاة، خاصة ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الشخصية والحرص على التباعد الاجتماعى أثناء الصلاة.

ففى القاهرة قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة والتى أقيمت وفقاً للتدابير الاحترازية بعد توقف خمسة شهور وحملت عنوان «الأمل حياة» في أن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام كما أنه ينمى في قلب العبدحسن الظن بالله.

وأضاف وزير الأوقاف أن الأمل الحقيقى الذي دعا إليه الإسلام هو الأمل المبنى على العمل والأخذ بالأسباب مستدلاً بقول الله تعالى «فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه»، فلا يقول اقعدوا في الأرض فالمشى سعى وأخذ بالأسباب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا) فالغدو والرواح سعى، كما أن عمر بن الخطاب كان يقول «لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة».

وفى الجامع الأزهر أدى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، خطبة الجمعة التي تناول فيها موضوع «نعم الله على العباد العودة للمساجد».

وفى المنيا، دعا الشيخ محمد أحمد على، إمام وخطيب مسجد السلام بمدينة العدوة في المنيا، المصلين بأداء سجدة شكر لله على عودة صلاة الجمعة وقام الإمام بالسجود أعلى المنبر ودعا المصلين لصلاة ركعتين في جوف الليل لله لكى يذهب البلاء.

وقال عدد من المصلين بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا ودموع الفرحة تملأ أعينهم: «شعرنا ونحن نتوضأ في منزلنا ونخطو نحو المسجد أننا متجهون لأداء صلاة العيد، والحمد لله الذي أعطانا العمر لنؤدى صلاة الجمعة في المسجد مرة أخرى».

وفى الإسماعيلية، سادت أجواء من الفرحة بين المصلين، وشهد عدد من المساجد طوابير أمام أبوابها قبل موعد الصلاة بنحو نصف الساعة في انتظار فتح الأبواب، وحرص عدد من الأهالى أمام مسجد «نور الملاحى» بمنطقة أرض على توزيع كمامات على المصلين.

Advertisements

وفى الأقصر، شهد محيط عدد من المساجد قيام عدد من أصحاب المبادرات بتوزيع الكمامات على الأهالى للمشاركة في أداء الصلاة ورش المطهرات على أيدى المصلين قبل دخولهم لأداء الصلاة.

وفى أسوان وزع عدد من العاملين بالمساجد الحلوى على المصلين بعد الصلاة ابتهاجا بعودة صلاة الجمعة وسط التزام المصلين والمساجد بالإجراءات الاحترازية.