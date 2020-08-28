شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إلغاء امتحان «SAT» لطلاب الدبلومة الأمريكية بسبب التسريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى طلاب الدبلومة الأمريكية قال خلالها: «تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـ College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل على تسريب الامتحان».

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST.

وتابع: «تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كل الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات».

وقال شوقي: «إلى هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم بأن الدولة لا تدخر وسعًا لحماية مستقبل أبنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية».