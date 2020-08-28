شكرا لقرائتكم خبر عن عادل العدوى يتوقع إصدار قرارات بعودة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن منحنى الإصابات الفيروسية يتغير من وقت لأخر حتى التوصل إلى لقاح، مضيفا أن العالم كله في تحد كبير لمواجهة فيروس كورونا لأنه فيروس غير عادى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن فيروس كورونا مازال منتشرا وقد نشهد موجة ثانية وثالثة، والالتزام الإجراءات الاحترازية العامل الأساسي لمواجهة أي موجة ثانية أو ثالثة من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن الحكومة تصدر قرارات بعودة الإجراءات الاحترازية السابقة.

وكان العدوى، أكد أن وجود قانون للأبحاث الإكلينيكية السريرية يضع مصر على الخريطة البحثية العالمية، حيث كانت هناك أبحاثا عالمية تجرى فى مجموعة من الدول التى تتمتع بقوانين بحثية سرية بها، وتتشارك هذه الدول في الأبحاث، وبالتالي يكون لها نصيب من العقاقير الدوائية بأسعار مخفضة عند إجازتها كما تمنح للمبحوثين استخدام الأدوية والعقاقير في مجالات مرضية معقدة مثل الأورام وخلافه.

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وتابع وزير الصحة الأسبق، قائلا إن قانون الأبحاث السريرية له علاقة بقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية لأن كل العقاقير الدوائية ما قبل قانون الأبحاث السريرية أبحاث تجري على حيوانات التجارب وعند ثبوت فاعلية هذه العقاقير في الأبحاث ما قبل الإكلينيكية لابد من عرض هذه النتائج على هيئة الدواء المصرية حتى تضع قواعد واضحة لإجازة بداية الأبحاث على البشر من ناحية السمية الدوائية وهل للدواء آثار جانبية.

وأضاف العدوى، أن القانون يسمح للشركات المصرية أن تبدأ مراحل التجارب من المرحلة الأولى، موضحاً أنه قبل صدور القانون اليوم كانت تجرى الأبحاث الدوائية في صورة شراكات مع جهات دولية أو بالتنسيق مع شركات متعددة الجنسية فتدخل الجهات المصرية في التجارب من المرحلة الثالثة والرابعة فقط.

وأوضح أنه في مصر مشكلة الالتهاب الكبدى الوبائي "فيروس سي"، وعدم وجود قانون واضح وقتها للبحث العلمي لم تدخل مصر في هذه الأبحاث بمختلف المرحل، لافتا إلى أن مصر بدأت في تجارب البحث العلمي لعقاقير فيروس سي في المرحلة الرابعة بعد إجازة العقار.