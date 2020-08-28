شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد التزام المصلين بإجراءات الوقاية فى أول صلاة جمعة بعد حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه في محافظة أسوان وزع المواطنين أرز باللبن على المصلين احتفالا بعودة صلاة الجمعة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة أم بى سى مصر، أننا شاهدنا التزاما كبيرا من المساجد في جميع المحافظات خلال صلاة الجمعة، متابعا أنه لا يوجد أي خروقات من المصلين في أول صلاة جمعة، والجميع كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية، وكان هناك التزاما تاما من المصلين في أول صلاة جمعة منذ جائحة فيروس كورونا.

وتابع أنه تم توزيع الكمامات وسجاجيد الصلاة على المصلين المتوافدين على المساجد.

يشار إلى أنه، بعد أكثر من 5 أشهر استقبلت بيوت الله فى مصر المصلين بعد 20 أسبوعا من الغلق الإجبارى الذى فرضته الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومع أول صلاة جمعة بعد الغلق ودعت المساجد آذان النوازل، لتستقبل المصلين الذين توافدوا من شوارع المحروسة، ملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى.

وأتت أول خطبة ألقاها خطباء وزارة الأوقاف بعنوان "الأمل حياة" ومن مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة خطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وألا يحرمنا من صلاة الجمعة والجماعة مرة أخرى.. فاللهم إنا ضعفاء فقونا ومكروبون ففرج كربنا وعاملنا بما أنت أهله.