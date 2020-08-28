شكرا لقرائتكم خبر عن 46 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 4439 راكبا إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 46 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 4439 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار بأن صالات السفر بالمطار شهدت مغادرة 46 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات بالخارج، منها نيويورك، لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، أمستردام، كوبنهاجن، إسطنبول، أثينا، ميلان، أديس أبابا، بيروت، الدمام، الشارقة ، أبو ظبي، جدة، الرياض، عدن، البحرين، مسقط، الخرطوم.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.