شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم محمود عزت.. كل ما تريد معرفته عن اغتيال الشهيد العميد عادل رجائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة أكسترا نيوز تقريرا مفصلا عن جرائم القيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وتورطه فى اغتيال الشهيد العميد عادل رجائى. وقالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، زوجة الشهيد اللواء عادل رجائى، إن القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت أفرح قلبها الحزين، مضيفة: "وكأن الله العزيز القدير يطبطب على قلبى الحزين الموجوع على فراق أعز ما عندى".

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وأضافت سامية زين العابدين: "تقترب ذكرى استشهاد البطل الشهيد اللواء أ .ح عادل رجائى فيفرح قلبى رب العزة من فوق سبع سموات بإلقاء القبض على الخاين العميل الإرهابى محمود عزت، أذله الله فى الدنيا والآخرة بما اقترفته يداه القذرة الملوثة بدماء أطهر رجال مصر الشرفاء".

ووجهت سامية زين العابدين، الشكر لكل فرد وقائد فى الجهاز الأمنى المصرى، الذى يعمل على حفظ واستقرار بلدنا الحبيبة، متابعة: "أسجد لك يارب العزة شاكرة فضلك و كرمك يارب".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.