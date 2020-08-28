شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن إلغاء امتحان الـ sat غدا لطلاب الدبلومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى طلاب الدبلومة الأمريكية، قائلا: تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـSAT وهى الـ College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل علي تسريب الامتحان! وتابع الوزير: أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها علي تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات اما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الامريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـ AMIDEAST. Advertisements تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا علي مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال 48 - 72ساعة بعد إتمام هذه المناقشات. إلي هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل أبنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية.

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