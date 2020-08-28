شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الأزهر يحتفى بتوافد المئات لصلاة الجمعة لأول مرة بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الجامع الأزهر يحتفى بتوافد المئات لصلاة الجمعة لأول مرة بعد أزمة كورونا، حيث ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان "شكر نعمة الله على عودتنا إلى بيوت الله عز وجل".

الجامع الأزهر يحتفى بتوافد المئات لصلاة الجمعة لأول مرة بعد أزمة كورونا.. صور

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان "شكر نعمة الله على عودتنا إلى بيوت الله عز وجل".

مصرع طفلة ببنى سويف اختناقا بحبات عنب سقطت داخل القصبة الهوائية

لقيت طفلة تقيم بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف، مصرعها اليوم الجمعة، اختناقا نتيجة ابتلاعها حبات عنب تعلقت بالجهاز التنفسى العلوى، حيث تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "جومانا .م" 5 سنوات، مقيمة قرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.

إحذر.. 7 مراحل تعمل عليها الجماعة لتجنيد الكوادر الطلابية فى مخططها الجديد

كشف ”الخليج 365” على مدار الأيام الماضية، إعداد جماعة الإخوان لخطة جديدة لترميم التنظيم وإعادة بناء أركانه المُتهدّمة، عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم «وحدة الشرائح»، تكون مهمّته استقطاب الطلاب من المدارس والأندية، وفرز وانتقاء العناصر وتوزيعها على اللجان الإعلامية والتربوية، وترشيح المؤهلين للانخراط فى الجماعة والحراك على الأرض.

والد ميسي لباريس سان جيرمان: نجلى يريد الذهاب لصفوف مانشستر سيتى

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة رد على عرض باريس سان جيرمان الفرنسى للتعاقد معه، بأنه يرغب فى الانتقال إلى مانشستر سيتى الإنجليزى.

إنفوجراف.. أهم رسائل على عبد العال فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس

وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عددا من الرسائل الهامة خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول

مراسلو تليفزيون الخليج 365 يرصدون فرحة المواطنين بعودة صلاة الجمعة.. فيديو

تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، لفرحة عودة صلاة الجمعة فى المساجد بجميع محافظات الجمهورية بعد منعها أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وقدمتها الزميلة حور محمد.

المصريون يؤدون صلاة الجمعة فى أحضان بيوت الله

بعد أكثر من 5 أشهر استقبلت بيوت الله فى مصر المصلين بعد 20 أسبوعا من الغلق الإجبارى الذى فرضته الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومع أول صلاة جمعة بعد الغلق ودعت المساجد آذان النوازل، لتستقبل المصلين الذين توافدوا من شوارع المحروسة، ملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى.

ورقة عمل الإخوان لتجنيد الأطفال توصى بصفحات "السوشيال ميديا"

كشف ”الخليج 365” على مدار الأيام الماضية، إعداد جماعة الإخوان لخطة جديدة لترميم التنظيم وإعادة بناء أركانه المُتهدّمة، عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم «وحدة الشرائح»، تكون مهمّته استقطاب الطلاب من المدارس والأندية، وفرز وانتقاء العناصر وتوزيعها على اللجان الإعلامية والتربوية، وترشيح المؤهلين للانخراط فى الجماعة والحراك على الأرض

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رؤية فى المنام تغير حياة مسنتين بعد تعب سنوات طويله

حكاية أغرب من الخيال، لمسنتان فوق الثمانين، روتها الحاجة سعدية من محافظة البحيرة، والمعروفة دائما بأحلامها التى تتحقق حيث رأت أنها تروى أرض طينية تثمر محصول، وروت الحلم لأبنها الذى سأل بدوره شيخا وفسره بأنه سيعود لهم أرض كانوا يملكونها، وهو الأمر الذى ضحكت منه الحاجة سعدية نظرا لعدم أمتلاكهم أية أراضى تذكر، بعد ان باعت نصف فدان كان لديها لعلاج ابن لها قبل أن يتوفى.

محافظ الجيزة يؤكد إصلاح خط مياه الخزان اليابانى خلال 10 ساعات

يتابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة على مدار الساعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذى للخزان اليابانى بالرماية، وهو الأمر الذي تسبب فى ضعف المياه عن عده مناطق بـ"الهرم وفيصل" ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى، حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة لرفع المعاناه عن المواطنين

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وكيل فرجانى ساسى يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلى

رد مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى قائلا، "قد يكون وكيله؟!.. أين المعلومة المؤكدة فى ذلك هذا الأمر العارى تماماً من الصحة، وما الفائدة من هذه الشائعات فى ذلك التوقيت؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، وجاء رد وكيل ساسى لليوم السابع بعد ما تردد فى الساعات الماضية عن عرضه على الأهلى، وهو ما نفاه تماماً وكيل اللاعب.

سقوط رأس الأفعى.. ليلة القبض على محمود عزت

ضربة أمنية قوية وجهتها وزارة الداخلية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ضبطت القيادى الإرهابى محمود عزت بشقة بالقاهرة الجديدة، وعثرت بالشقة على أوراق تنظيمية وبرامج مشفرة.

من هم أبرز الخلفاء المحتملين بعد استقالة رئيس الوزراء اليابانى؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى اليوم الجمعة أنه سوف يتنحى عن منصبه لأسباب صحية. وفيما يلي بعض الخلفاء المحتملين داخل حزبه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، ومما لا يدعو للدهشة أن جميعهم من الرجال!

تعليم آخر زمن.. مدرس أون لاين يشرح للطلاب بقرد وكلب وقط.. فيديو

أن تحول المادة العلمية إلى فقرة جاذبة، تستخدم بها كل الأساليب الممكنة لإفهام الطلبة، الطريقة الذى استطاع محمد مدرس مادة علم النفس والفلسفة الشرح بها فبسط بعض النظريات على كلب أو قرد أو قطة لكى يسهل على الطلاب المادة.

أكرم القصاص وهبدو .. القاهرة تبنى و الدوحة تلطم والجزيرة تثبت أن الأرض كروية لكنها" مبططة" عند مصر

فى حلقة جديدة من البرنامج الساخر مستر هبدو يواصل أكرم القصاص ترصد الهبد، وفى هذه المرة يطالب بمنح قناة الجزيرة القطرية جائزة الهبد الكبرى القناة تركت العالم يضرب يقلب وتفرغت للبحث عن ثقوب النمل والاوزون في مصر .

وفاة مؤسسة مطبخ "خيرى" لمساعدة البسطاء بالشرقية فى ذكري يوم ميلادها.. صور

سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة الشرقية، حيث استيقظوا على خبر وفاة "سوزان المسلماني" مؤسسة مطبخ زواد الخيري في الزقازيق، وأحد أهم الداعمين للعمل الخيري والمجتمعي في الشرقية، إثر عملية جراحية عن عمر يناهز 36 عاما.