وزير الأوقاف: تكاتف مؤسسات الدولة وراء نجاح عودة صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة. ووجّه وزير الأوقاف، الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، وإلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

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