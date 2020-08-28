مصر | بحث استمر 7 سنوات.. الصندوق الأسود لـ"محمود عزت" مستر إكس الإخوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بحث استمر 7 سنوات.. الصندوق الأسود لـ"محمود عزت" مستر إكس الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحلة هروب دامت لـ 7 سنوات، انتهت بنجاح أجهزة وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة، في القبض على محمود عزت، أخطر القيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، والمعروف برجل الدماء، و"مستر إكس"، لقدرته على التنقل والاختباء من مكان لآخر.

محمود عزت ينضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية

ولد محمود عزت في 13 أغسطس 1944 بمحافظة القاهرة، وبدأ مسيرته الإرهابية بإنضمامه إلى جماعة الإخوان منذ أن كان طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب، عام 1962، ليعتقل عام 1965، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ليخرج من خلف القضبان عام 1974، ويستكمل دراسته، حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات عام 1981، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، وعاد إلى مصر مرة آخرى ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق عام 1985 واختير عضوًا في مكتب الإرشاد عام 1981، ليتم تعيينه قائما بأعمال المرشد بعد اعتقال محمد بديع في 20 أغسطس 2013.

اغتيال النائب العام والعميد وائل طاحون والعميد عادل رجائي

تورط محمود عزت في حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سياره مفخخه والتي اسفرت عن اصابة 9 مواطنين خلال عام 2015.

حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015.

حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016.

حادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطن وإصابة 47 آخرين.

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محمود عزت المسؤول عن تمويلات الجماعة وفبركة الأخبار

أشرف محمود عزت القيادي الإرهابي على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الالكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وتولى مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

هارب من 4 أحكام بالإعدام والمؤبد

حكم غيابيا على محمود عزت القيادي الإرهابي في العديد من القضايا، ومنها الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣٥٦٤٥٨ جنايات قسم اول مدينة نصر (تخابر)، الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣٥٦٤٣ جنايات قسم اول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون)، المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الارشاد)، المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا)، كما أنه مطلوب ضبطه واحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الارهابية وتحركات التنظيم الارهابي.

رحلة بحث استمرت 7 سنوات

طوال الـ 7 سنوات الماضية ظلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني، تطارد القيادي الإخواني محمود عزت، لبراعته في الهروب من مكان إلى آخر للاختباء، دون القبض عليه، حيث عُرف بـ "مستر إكس"، لكن هروبه لم يستمر طويلا، حيث وردت معلومات معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة مؤخرا وكرًا لاختبائه، وجاء ذلك على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الامن، وأعدت القوات مأمورية مكبرة عقب إستأذان نيابة أمن الدولة العليا ومداهمة الشقة المشار إليها وضبطه.

العثور على أجهزة مشفرة ومخططات تخريبية

وبتفتيش القوات مكان إختباء القيادي محمود عزت عثر على العديد من أجهزة الحاسب الالي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.