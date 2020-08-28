مصر | إحباط تهريب 500 جرام حشيش و26122 سكين معدن بقناة السويس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 500 جرام حشيش و26122 سكين معدن بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليقظة الأمنية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من "سكين معدن" داخل البلاد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية، وضبط 500 جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار.

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ( 26122 قطعة "سكين معدن") زيادةً فى الأعداد والإختلاف فى حاويتين مشمولهما "أدوات منزلية" بميناء بورسعيد، والواردة من إحدى الدول الأجنبية، والتى قد تؤدى إلى فارق كبير بالقيمة الجمركية حيث قدرت الرسوم والغرامات المستحقى بإجمالى (1،249،178 مليون جنيه).

كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى قدره 5000 جنيه) بحوزة (أحد الأشخاص) حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلًا إحدى السيارات وإعترف بحيازته المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المدعمة إلى خارج البلاد والإتجار من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.