أخبار مصر | وزير التعليم يعلن خبرا محزنا عن امتحان الدبلومة الأمريكية SAT

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعلن خبرا محزنا عن امتحان الدبلومة الأمريكية SAT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، برسالة إلي طلاب الدبلومة الأمريكية "SAT" عبر صفحته الرسمية علي "فيس بوك".

وقال شوقي: تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الامريكية المسؤولة عن امتحان الـ SAT وهي الـCollege Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل علي تسريب الامتحان!

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وأضاف، أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها علي تقييم المناهج واخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات اما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST.

واستكمل: تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا علي مستقبل ابنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد اتمام هذه المناقشات.

واختتم: إلى هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل ابنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية.