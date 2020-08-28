أخبار مصر | تحذيرات عاجلة ونصيحة مهمة من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات عاجلة ونصيحة مهمة من الأرصاد بشأن طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة طقس غدًا السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها علي ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

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وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.