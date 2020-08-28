أخبار مصر | ضربة معلم.. هشتاج "محمد عزت" يتصدر الأكثر تداولا علي موقع تويتر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة معلم.. هشتاج "محمد عزت" يتصدر الأكثر تداولا علي موقع تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هشتاج "محمد عزت" القيادي الاخواني قائمة الأكثر تداولا عقب إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه صباح اليوم.

وشارك آلالاف من المواطنين من جميع انحاء الوطن العربي في هشتاج، معبرين عن فرحتهم بنصر القوات المصرية، معترفين بالجهود المبذولة للقضاء علي التطرف والارهاب داخل مصر.

وكتب أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي "ضربه معلم"القبض على الارهابى الإخواني ⁧‫#محمود_عزت‬⁩ القائم بأعمال المرشد العام بعد اعتقاله في إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة" وعلق آخر "خود عندك بقا كام يوم لطم وصعبنيات عليه فى تركيا.. تحيه لرجال الأمن الوطنى بوزاره الداخليه"

وقال آخر عبر حسابه الشخصي "قبضت الشرطة المصرية على القيادي الاخونجي ⁧‫محمود_عزت‬⁩. في النهاية ستطال كل الهاربين يد العدالة مهما طال الزمن وتشردوا في اقاصي الارض.. صورة ارشيفية لمحمود عزت مع رئيس ايران المتطرف احمدي نجاد في القاهرة! اليوم التعازي واللطم في اسطنبول وطهران وكل التهاني لمصر وعقبال بقية الاخونجية".

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وأضاف آخر القبض على مستر أكس الإخوان ⁧‫محمود_عزت‬⁩ يضرب الجماعة فى مقتل.. القائم بأعمال مرشد الإرهابية يحمل الصندوق الأسود.. الجماعة تعتبره أخطر رجالها.. طلعت فهمى وإبراهيم منير والإبيارى سيقومون بدوره الإجرامى داخل التنظيم"

وغرد آخر "الذى يدير جماعه الاخوان هوا ⁧‫#محمود_عزت‬⁩ ومن داخل مصر وليس خارجها، وانهم يروجون انه فى الخارج لكى تخف الملاحقات الأمنيه فقط الكلام دا اتقال ٢٠١٦ على لسان:

‏اللواء عبد الحميد بخيت "نائب رئيس أمن الدوله السابق.. صيد ثمين جدآ لمصر وضربه موجعه للجماعه الارهابيه".

وفيما عبر آخر معلقا "قطع دابر الجماعة المفسده بالارض من مصر سيؤثر مباشرة على بقية تواجدها وبقاءها في عالمنا العربي، فلا استقرار ولا رخاء ولا تنمية وهذه الجماعة على قيّد الحياة شكرًا للقائد المصري" وتابع "آخر احلي خبر في ٢٠٢٠ القبض علي السفاح القاتل، مؤسس الجناح العسكرى لجماعة الخيانة والشر محمود عزت المسئول عن التخطيط لكل جرايم الاخوان في مصر روجوا انه هرب برا مصر، لكن رجالتنا قبضوا عليه في قلب القاهرة وهيتحاسب"

وشارك آخر عبر الهشتاج "تم القبض على المجرم الهارب كفوو عليكم يالمصريين انتوا بخير بدون هؤلاء".