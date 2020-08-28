شكرا لقرائتكم خبر عن استمرت ساعتين.. مطاردة بوليسية لإحباط تهريب دقيق مدعم في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت مباحث التموين في بني سويف محاولة تهريب دقيق مدعم بعد مطاردة ساعتين، وتمكنت من ضبط سائق سيارة نقل قبل تهريب ٤٠ شيكارة دقيق مدعم مخصصة للمخابز البلدية تزن ٢ طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مديني بني سويف وناصر.

البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبدالله مدير المديرية، وجمعة على عبدالحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة باجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبدالسلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ من ضبط السائق بمعاونة عدد من الاهالي والتي هاجمت السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن تنفجر إحدى إطارتها، وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.