شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إهناسيا: الانتهاء من معالجة هبوط أرضي على الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، برئاسة المحاسب يحيى يسن، حملة نظافه بمناطق متفرقه من المدينه ورفع كميات القمامه ونقلها لمصنع تدوير القمامه بسمسطا، بالإضافة إلى عقد غرفه عمليات مع إدارة أوقاف اهناسيا برئاسة الشيخ سيد نور الدين مدير الإدارة للالتزام التام بفتح المساجد لاداء صلاة الجمعه والتنبيه على المواطنين بارتداء الكمامه واخذ سجاده الصلاة مع كل مواطن.

وقال رئيس المدينة انه تم رفع المطبات العشوائيه بطريق مشارقة إهناسيا وبجوار سور الآثار، علاوة على معالجة هبوط اسفلت الطريق الدائرى لمدينة اهناسيا بعرض مترين وطول ٥ متر تم معالجة الهبوط، وتمهيد طريق ترابي لمدخل عزبة عبدالعال التابعه لقرية منشاة كساب بالنويره باستخدام معدات الطرق والكبارى واستخدام نواتج التطهير لمصرف جوهر في عملية التمهيد.