شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض على محمود عزت.. أين ذهب أعضاء مكتب إرشاد الإخوان؟ (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هي الصورة الأشهر لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية بعد مبايعة الدكتور محمد بديع مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان في الانتخابات التي جرت عام 2009.

ومع القبض على محمود عزت، نائب المرشد العام، صباح الجمعة، يتساءل البعض عن مصير أعضاء مكتب الإرشاد الذي يمثل أعلى سلطة روحية وإدارية لتلك الجماعة الإرهابية، خاصة وأن تلك الصورة تمثل نجاح «عزت» في السيطرة على مفاصل الجماعة برموز التيار القطبي المنتمين لفكر سيد قطب، في ضرورة حكم الجماعة لمصر وإحياء نموذج الدولة الذي وضعه مؤسس الجماعة حسن البنا.

وما بين مسجون وهارب ومتوفى تجمع الصورة بقايا قوة هذا التنظيم، وتضم الصورة من اليمين من الأعلى:

أعضاء مكتب الإرشاد الإخواني - صورة أرشيفية

عبدالعظيم أبوسيف

رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان ببني سويف وثم انتخب عضو بالمكتب في عام 2011، وتم القبض عليه على ذمة قضايا عنف وتحريض على العنف وتوفي في سجن طره.

مصطفي الغنيمي

مسؤول قطاع وسط الدلتا داخل تنظيم الإخوان والأمين العام لنقابة أطباء الغربية، وتم القبض عليه على ذمة التحريض على القتل، ومازال قيد الحبس.

محمد طه وهدان

بدأ نشاطه بالجماعة من الإسماعيلية وتولي مسؤولية قسم التربية بالجماعة ثم تدرج بالمناصب حتى أصبح عضو مجلس الشورى بالجماعة ثم عضواً بمكتب الإرشاد، وما زال قيد الحبس.

محمود غزلان

هارب من أحكام قضائية ومقيم بتركيا حالياً، وتولي مسؤولية المتحدث باسم الجماعة للإخوان الهاربين والتحريض على العنف والقتل واسقاط الدولة.

محمد كمال

أخطر أعضاء مكتب الإرشاد شكل خلايا مسلحة وقتل أثناء تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية في مخبأه السري بمدينة 6 أكتوبر بحسب إعلان وزارة الداخلية.

حسام أبوبكر

عينه محمد مرسي محافظاً للقليوبية، وتم القبض عليه ويحاكم على ذمة قضايا عنف وتحريض بالقتل.

محمد إبراهيم

بدأ نشاطه من الإسكندرية ووصل إلى عضو المكتب الإداري للمحافظة ثم عضوا بمجلس شورى الجماعة ليصل إلى عضوية مكتب الإرشاد.

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محمود حسين

الأمين العام للجماعة، وأحد قيادات التنظيم الهاربة والمطلوبة على ذمة قضايا عنف وتحريض.

خيرت الشاطر

لقب بمهندس التنظيم ونائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان وتم إلقاء القبض عليه وحصل على أحكام قضائية عديدة متعلقة بالتحريض على العنف والقتل.

جمعة أمين

هو مسؤول التربية والدعوة داخل تنظيم الإخوان لقب بمؤرخ الجماعة وأحد قادة التنظير، وكان عضوًا للمكتب الإداري بالإسكندرية، ثم نائبًا لرئيسه في الثمانينيات، ثم عضوًا بمكتب الإرشاد منذ 1995، وتوفي عن عمر يناهز 80 عاماً في منزله.

محمد بديع

أخر مرشد منتخب في تاريخ جماعة الإخوان، تم انتخابه عقب استقالة مهدي عاكف، من منصب مرشد الجماعة ويحاكم الآن على ذمة العديد من القضايا، وتم إصدار أحكام إعدام والسجن المشدد.

رشاد بيومي

مسؤول الطلبة بجماعة الإخوان، ووكيل نقابة المعلمين، وتم القبض عليه بعد هروبه من اعتصام رابعة العدوية، ويتم محاكمته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

محمود عزت

الصيد الثمين الذي قبض عليه صباح اليوم الجمعة، ويعد رجل التنظيم الأول ومحرك مكتب الإرشاد منذ 10 أعوام ومرشد الإخوان المؤقت بعد القبض على محمد بديع.