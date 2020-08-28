شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة عمل الإخوان لتجنيد الأطفال توصى بصفحات "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ”الخليج 365” على مدار الأيام الماضية، إعداد جماعة الإخوان لخطة جديدة لترميم التنظيم وإعادة بناء أركانه المُتهدّمة، عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم «وحدة الشرائح»، تكون مهمّته استقطاب الطلاب من المدارس والأندية، وفرز وانتقاء العناصر وتوزيعها على اللجان الإعلامية والتربوية، وترشيح المؤهلين للانخراط فى الجماعة والحراك على الأرض

ووضعت الجماعة فى إطار خطة «وحدة الشرائح» خريطة تفصيلية للعمل داخل المدارس فى الأحوال الطبيعية وخلال العام الدراسى، لكنها لم تُغفل الساحات الإضافية التى يُمكن استغلالها، أو المسارات الاحتياطية حال صعوبة النفاذ إلى بعض المدارس المستهدفة، أو تعطّل العام الدراسى كما حدث خلال الشهور الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وتُعيد الورقة الجديدة صياغة لجنة الأشبال والزهراوات، ومع منحها اسم «وحدة الشرائح» فإنها تُحدّد مجال عملها بالأساس فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسنوات ما قبل المدرسة، من خلال دُور الحضانة ومكاتب تحفيظ القرآن والأندية والمؤسَّسات الاجتماعية والخدمية، مع إسناد ومعاونة وإنجاز لبعض الأنشطة التربوية والتثقيفية بين طلاب المرحلة الثانوية وطلائع المجالات الرياضية ومجموعات المراكز التعليمية الخاصة.

وتُشدد ورقة العمل على أهمية الصفحات ومجموعات «فيس بوك» النوعية فى خطة وحدة الشرائح، مع حاجتها لمناهج ذكية تتماشى مع طبيعتها التاريخية أو الثقافية أو الترفيهية، وتلفت إلى نجاح تجارب مثل صفحات «الضفدع كيرميت» و«خمسة بالمصرى» وبعض «الجروبات التاريخية» المختصة فى الصور القديمة وتاريخ الملكية ونقد الناصرية و«انقلاب يوليو» بحسب الورقة. سألنا المصدر عن تلك النقطة، فقال إن الجماعة اعتمدت على فكرة الصفحات النوعية عقب ثورة يناير، وزاد الأمر بعد 30 يونيو، وكان معروفا بين المجموعات الإخوانية أن كل مكتب إدارى لديه عدد من الصفحات غير السياسية بغرض اجتذاب الشباب وترويج أفكار الجماعة بشكل ناعم، ويُكمل: «آخر رقم سمعته من صديق فى ملف الإعلام بمكتب القاهرة إن فيه أكتر من 120 صفحة كبيرة، كذا واحدة منهم عندها متابعة من 5 مليون لحد 15 مليون». بعيدا من تلك النقطة، كان أخطر ما حوته أوراق «وحدة الشرائح» أن لدى الجماعة عشرات المدارس التابعة حتى الآن، وأن عناصرها يحضرون بقوة داخل منشآت تعليمية ذائعة الصيت وباهظة التكلفة، ويُسيطرون بدرجة ما على أعداد أكبر ذات صبغة دولية أو تابعة لبعض الجمعيات والمؤسَّسات الأهلية الإسلامية!