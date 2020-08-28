شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أن اللجنة تعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر غد السبت، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، فى بيان، أن المستشارين انتهوا منذ قليل، من جمع ومطابقة أصوات الأطباء البيطريين، التى تلقتها اللجنة من المحافظات.

Advertisements

كانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم إجراؤها، الأربعاء، بالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فوق سن 15 عاما، تقدم كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف، والدكتورة نبيلة البطراوى، والدكتورة شيرين على ذكى، والدكتور سيد قاسم، والدكتور شفيق وهب الله.

وبالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت سن 15 عاما، أوضحت المؤشرات، تقدم كل من: الدكتور محمد شفيق، والدكتور أحمد حسين، والدكتور إيمان ماهر.

وكانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وحسم مقاعد مناطق الجمهورية الـ6، حيث فاز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا، وفوز الدكتور أيمن حلمى بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيرى، بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع جنوب الصعيد.