شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصريون يؤدون صلاة الجمعة فى أحضان بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من 5 أشهر استقبلت بيوت الله فى مصر المصلين بعد 20 أسبوعا من الغلق الإجبارى الذى فرضته الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومع أول صلاة جمعة بعد الغلق ودعت المساجد آذان النوازل، لتستقبل المصلين الذين توافدوا من شوارع المحروسة، ملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى.

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وأتت أول خطبة ألقاها خطباء وزارة الأوقاف بعنوان "الأمل حياة" ومن مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة خطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وألا يحرمنا من صلاة الجمعة والجماعة مرة أخرى.. فاللهم إنا ضعفاء فقونا ومكروبون ففرج كربنا وعاملنا بما أنت أهله.