شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف مسجد شهدوا صلاة الجمعة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الالاف من المصلين بقرى ومدن محافظة كفرالشيخ، صلاة الجمعة، باكثر من 4 الاف مسجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، واصطحاب المصليات الخاصة.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف في خطبة الجمعه، التي ألقاها من مسجد العارف بالله سيدي ابراهيم الدسوقي بمدينه دسوق بكفر الشيخ، إن الامل صناعه، الأنبياء وهو قيمه كبيره لا يعرفها إلا النبلاء.

وأكد «الفقي» في خطبته ان «النبي صلي الله عليه وسلم مكث بمكه ثلاثه عشر عاما يدعوا إلى التوحيد وتعرض لشتي ألوان التنكيل والتعذيب ثم ذهب إلى الطائف وهناك قذفوه بالحجارة حتى سال الدم من وجهه الشريف إلا أنه لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله تعالي، لانه كان مؤمنا برسالته فلم يهن ولم يستسلم بل كان عنوانا لغرس الامل في النفوس والسكينة في القلوب».

حضر الصلاة كل من الشيخ حاتم فوزي البري، شيخ مسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي، والشيخ بشير محمدي، أمام مسجد العارف بالله ابراهيم الدسوقي السيد شنقار، نائب رئيس مجلس مدينة دسوق نائباعن اللواء حسين لبيب عطيه، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعبدالرحيم السحماوي، سكرتير عام المجلس، وعدد كبير من مشايخ الاوقاف والازهر، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية.

صلاة الجمعه

صلاة الجمعه

صلاة الجمعه

صلاة الجمعه