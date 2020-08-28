شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود مواجهة انقطاع وضعف المياه في صفط اللبن وكفرطهرمس والطوابق والهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة استمرار أعمال الاصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أي انهيارات أثناء العمل.

ودفعت الشركة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجارى استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٢٤ متر مواسير، وترحيل الخط حوالى ٤٠ متر بعيدا عن المصرف.

وأشارت أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا في (صفط اللبن- كفرطهرمس- الطوابق- نهايات فيصل والهرم).

وقالت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

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