شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 850 ألف كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بمدينة قويسنا. تمكنت الحملة من ضبط 850 ألف كمامة قماش تحت التصنيع، و3 طن قماش، و352 كيلو جرام «أستيك ودعامات بلاستيك»، و10500 عبوة وكرتونة تعبئة، و4 ماكينات تصنيع، و10 مكبس، و4 «ميزان، كمبروسر» داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية «بدون ترخيص» بمدينة قويسنا. تم ضبط مدير المصنع لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات. تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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