شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، الجمعة، 20 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، جميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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