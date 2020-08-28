شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 صيدليات وفحص 7 معامل تحاليل في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة في بني سويف حملة على عدد من الصيدليات ومعامل التحاليل الخاصة، في إطار تكليفات الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، لمتابعة المنشأت الصحية التي تقدم خدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 صيدليات لمخالفتها القانون والتعليمات الوزارية.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها كلا من الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبدالرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، من ضبط أدوية مخدرة «عقار الترامادول» وألبان مدعمة محظور تداولها في الأسواق، وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأخرى خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وأدوية منتهية الصلاحية.

وتبين أن الحملة تابعت عدد 95 صيدلية، بقرى ومدن المحافظة وعدد 5 مخازن أدوية، وذلك في إطار ضبط السوق الدوائي، وللتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية، وعدم المضاربة في أسعارها أواحتكارها، والتأكد من مستوى الخدمات الدوائية المقدمه للمواطنين.

وحررت الحملة عدد 18 محضر بالمخالفات، تحت تصرف النيابة العامة، بالإضافة إلى تشميع 3 صيدليات.

وفي نفس الإطار، تابعت حملة مماثلة من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز عدد من معامل التحاليل والمنشأت الطبية الخاصة، لمتابعة مدى الاستجابة لتعليمات وزارة الصحة والالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، والتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة.

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وتمكنت الحملة من المرور على ٧ معامل تحاليل طبية ومركز حضانات بدائرة مركز ناصر، وتم تحرير محاضر للأماكن المخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية