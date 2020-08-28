شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 تعديات على أملاك الري بمساحة 1275 م2 في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري بناحية كفر سنجلف التابعة للوحدة المحلية بفيشا الصغرى، حيث تم تنفيذ عدد (9) حالات إزالة على أملاك الري على مساحة 1275م2، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وردع المخالفين.

جاءت الحملة تأكيداً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لإزالة الإشغالات وعودة الأمن والإنضباط للشارع بنطاق المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وبحضور اللواء أحمد فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات والأرصفة المخالفة، بالاضافة إلى فض الأسواق بنطاق المدينة، أسفرت عن تحرير 49 محضر إشغال طريق، و149 حالة ضبط، وكذا 205 حالة إزالة فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بحملة إشغالات مكبرة شملت شوارع وميادين المدينة، أسفرت عن تحرير 14 محضر، و203 إزالة فورية، بالاضافة إلى 28 حالة ضبط.

يأتي هذا في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

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