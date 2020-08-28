شكرا لقرائتكم خبر عن «المعارضة الوطنية لا تستقوى بالخارج».. أبرز تصريحات رئيس «النواب» في ختام دور الانعقاد الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت الأمانة العامة لمجلس النواب، آخر تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالجلسة الختامية لمجلس النواب، من واقع مضبطة المجلس.. وجاءت كالتالي:

- استراتيجية التنمية الوطنية الحقيقية تصوغ ملامحها قيادتنا السياسية الواعية.

- لقد حمل نواب الشعب الرسالة وأدوا الأمانة وأوفوا بالقسم وخاضوا غمار معارك عدة دون تقاعس لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف.

- كانت هناك مراهنات على أن هذا المجلس لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، ولن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة.

- مجلس النواب تصدى وناقش قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات.

- البرلمان أدار العديد من جلسات الحوار المجتمعي في مختلف القضايا بنجاح بما يؤكد حرصه على مساحة حرية الرأي وتبادل الأفكار.

- لقد احتفى مجلس النواب بالدستور، ووضع نصوصه الجديدة في روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه بالمهمة السهلة بل احتاجت إلى كثير من الانتباه والدروس والتحليل.

- المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرض الوطن ولا تستقوى بالخارج.

- مجلس النواب لم يتهاون عن أي عمل تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح مهما كانت الصعوبات والتحديات.

- مجلس النواب لم يسع إلى استغلال المشاعر أو التلاعب بالمواطن، وقدم صالح الوطن والمواطن على أي شيء، ولو كان لذلك ثمن غال.

- مجلس النواب واجه محاولات بائسة من البعض لفرض مقاطعة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي.

- مجلس النواب استطاع بالتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء الوطن استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.

- مجلس النواب استطاع من خلال الدبلوماسية البرلمانية تعزيز جسور الصداقة والتعاون والشراكة مع مختلف برلمانات العالم تأكيداً على الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية.

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- البرلمان يدعم ويبارك خطوات القيادة السياسية تجاه القضية الليبية لتأثيرها الخطير المباشر على الأمن القومي المصري.

- مجلس النواب انعقد بشجاعة وإقبال في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع وإجراءات احترازية مشددة فرضها علينا وباء كورونا، إلا انه استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها.

- معدل إنجاز مجلس النواب زاد في فترة كورونا رغم دقة الظروف لقد سعينا إلى استغلال كل دقيقة من وقت عمل البرلمان في سبيل انجاز مهامه. وحرصنا على حسن استغلال الوقت والمؤشرات والإحصائيات خير شاهد ودليل.

- مدينة القاهرة أصبحت تشهد زحاماً شديداً، وقرار عدم وصول القطارات القادمة من الوجه القبلي إلى محطة رمسيس «قرار تنظيمي» يهدف إلى تخفيف التكدس عن المحطة الرئيسية ولا يوجد به أي تمييز بين فئة وأخرى.

- هيئة الرقابة الإدارية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجاز كبير في محاربة الفساد، وضبط العمل الإداري في الكثير من المؤسسات والجهاز الحكومي.

- أوجه التحية والشكر لوكيلي المجلس، ولرؤساء الهيئات البرلمانية، ولنائبات البرلمان، وشبابه، على دورهم خلال الفصل التشريعي الأول، ونذكر بوفاء كبير الدور المخلص للواء سامح سيف اليزل رحمه الله.

- اشكر رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على تعاونهم البناء؛ واحيي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق على دعمه لمجلس النواب في اللحظات الأولى للبناء التشريعي.

- أوجه الشكر والتقدير للأغلبية والمعارضة والمستقلين لما قدموه من صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أهم تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالجلسة الختامية لمجلس النواب

أهم تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالجلسة الختامية لمجلس النواب

أهم تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالجلسة الختامية لمجلس النواب

أهم تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالجلسة الختامية لمجلس النواب