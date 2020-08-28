شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 100 فدان «أملاك دولة» في صفط الغربية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، استرداد ١٠٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي بصفط الغربية، وإزالة السور المحيط بها، ضمن استرداد حق الشعب.
وواصلت قرى مركز ومدينة المنيا أعمال النظافة ورفع ما يقارب من ١٥٠ طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وفي مجال توعية المواطنين عن مخاطر الإدمان قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشوارع بحملات ضمن الدور المجتمعي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
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