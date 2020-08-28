شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مسجد شهدوا أول صلاة جمعة منذ كورونا في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المصلون صلاة الجمعة الأولى منذ عدة أشهر في ١٢ ألفا و٤٤١ مسجدا في أنحاء محافظة البحيرة، وسط فرحة من المصلين بعودة صلاة الجمعة في المساجد بعد توقف لعدة أشهر بسبب اجراءات فيروس كورونا.

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة بالتزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات أثناء الصلاة.

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

وأدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صلاة الجمعة في مسجد عطا بدمنهور، وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ محمد العرينى، وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، نعم الله التي لا تحصى على البشر.

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة

المصلون يؤدون صلاة الجمعة فى أكثر من ١٢ ألف مسجد فى البحيرة