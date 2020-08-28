شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 أغسطس (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة 22 حتى 28 أغسطس 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قراراً بتعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة، وذلك لمدة عام، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة، ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، هذا بجانب الموافقة على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذى يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظاماً للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعاً، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022، فضلاً عن الموافقة على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أنه «إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته».

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس «كورونا المستجد»، والسيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من الفيروس حال حدوثها، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلاً عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والنقل، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حالياً، وذلك بحضور وكيل أول وزارة الري، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك اجتماع مع محافظ القاهرة لمتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة، مثل تطوير المناطق العشوائية ومشروع هناجر البساتين وسوق التونسي الحضاري، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

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أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء «مدبولي» مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الجامعات الأهلية، وكذلك عقد لقاء مع أمين عام منظمة السياحة العالمية، بحضور وزير السياحة والآثار، حيث أكد «مدبولي» أن مصر كانت في طليعة الدول التي طبقت الإجراءات الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا.

انفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 أغسطس 2020

انفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 أغسطس 2020

انفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 22 حتى 28 أغسطس 2020