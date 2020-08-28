شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في بيروت يقدم مساعدات طبية لمستشفى جمعية المقاصد الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، صباح الجمعة، مستشفى جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت، حيث استعرض مع ادارة الجمعية جهود مستشفى المقاصد في اسعاف مصابي انفجار بيروت وكذلك جهود احتواء تفشي جائحة الكورونا.

وقدم سفير مصر لبنان إلى المستشفى طنين من المساعدات الطبية مخصصة لدعم طواريء المستشفى ومستلزمات للوقاية من الكورونا، وكذلك ادوية لعلاج الامراض المزمنة وادوية للاطفال وغيرها من الاحتياجات الدوائية الاساسية.