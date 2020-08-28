شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية حتى 10 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد عطية، مدير التربية والتعليم بالقاهرة، قرارا بإعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ، وإتاحة الموقع لتسجيل البيانات.

وأوضح «عطية» في بيان رسمي، أن قرار إعادة الفتح من جديد يأتي تلبية لرغبة أولياء الأمور.

وأشار إلى أن باب التحويلات الالكترونية سيظل مفتوحا حتى الخميس 10-9-2020، وذلك من خلال هذا الرابط.