شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تنسيق جامعة الإسكندرية: بدء المرحلة الثانية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت معامل التنسيق الالكترونية المخصصة بـ6 كليات في جامعة الاسكندرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الاولى، تسجيل 1960 طالبا منذ فتح الباب، السبت الماضى.

وقالت هبة الله فؤاد، مدير مكتب تنسيق جامعة الاسكندرية، أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت «فؤاد» أن المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ الأحد المقبل.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 6 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

وأشار إلى أن المعامل استقبلت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين ١٢٢ طالبا وطالبة في المعامل الستة وهي ١١ في كلية العلوم و٢١ في الهندسة و٣٦ في المدينة الجامعة للطالبات بسموحة و٩ في الآداب و٤٥ في التربية الرياضية بنين.

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