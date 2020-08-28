شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة على الطريق الزراعي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد العقيد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة العمل بجدية في منظومة النظافة وتمهيد الطرق وبذل المزيد من أعمال صيانة الكهرباء وكشافات الإنارة بالطرق والشوارع. وأضاف أن الوحدة المحلية للبرجاية قامت بالتخلص الأمن بدفن الحيوانات النافقة المتواجدة بطريق مصر أسوان الزراعي. وقاد مصطفي مرسي، رئيس قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، حملة نظافة مكثفة، وقامت الوحدة المحلية للبرجاية بصيانة الكشافات بقرية دماريس. وتم رفع وازالة الإشغالات المتواجدة بالمرسي على كورنيش النيل بدماريس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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