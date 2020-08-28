شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح خط قطر 1000 مم المغذى للخزان الياباني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار الساعة، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذى للخزان اليابانى بالرماية، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى.

وجه «راشد» بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بانتظام تدريجيا للمناطق المتأثرة لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة، شركه مياه الشرب، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفى حالة وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

وقالت المحافظة، في بيان لها: «وإذ تأسف محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى عن الكسر الذي حدث بخط المياه المشار إليه لأسباب طارئة نؤكد على تواصل العمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من الأعمال في موعد غايته الساعه 12مساء اليوم».

أعمال اصلاح كسر بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا في الجيزة

أعمال اصلاح كسر بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا في الجيزة